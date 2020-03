Duncan Laurence viert verjaardag van Arcade

„Dit ben ik die probeert terug te denken aan alles wat er in een jaar is gebeurd”, schrijft de zanger bij een foto van zichzelf. Terugblikken vindt hij moeilijk. „Het is gewoon te veel en het was allemaal zo geweldig. Er zijn zo veel herinneringen.”

De opvolger van Duncan staat inmiddels in de startblokken. Jeangu Macrooy hoopt in mei in Rotterdam Ahoy met Grow de songfestivalbokaal te winnen, maar bij de wedkantoren staat IJsland voorlopig bovenaan en Nederland op de dertiende plaats. Alle deelnemers aan het Songfestival zijn nu bekend. Zaterdagavond werden de laatste deelnemers gekozen.