Advocaat: ’Grives is naïef geweest’

„Er is nog een tweede reden”, vertelde raadsman Luk Delbrouck in de ochtend voor het Justitiepaleis in Antwerpen een tikje mysterieus. Hij wilde nog niet vertellen wat de andere reden is, maar liet wel weten dat Grives ’naief’ is geweest.

’Ze moet wel’

„Naar omstandigheden gaat het wel goed met mijn cliënte”, vervolgde Delbrouck vooraf, wetende dat haar zaak als nummer 17 op de rol stond, waarbij voor elke zaak zo’n vijf minuten werd uitgetrokken. Op de vraag of ze het nog volhoudt achter de Belgische tralies antwoordde hij: „Ze moet wel.”

De 34-jarige Rotterdamse, die werd binnengereden in een groene arrestantenbus, zit nu ruim een maand vast, sinds ze op het festival Tomorrowland werd opgepakt met onder andere ruim 100 xtc-pillen, 20 gram cocaïne en zo’n 10 gram ketamine. In het appartement waar ze verbleef werden later na onderzoek nog meer drugs aangetroffen.

Later vandaag weet Grives of ze langer blijft vastzitten of dat ze voorlopig op vrije voeten komt, al dan niet met toezicht. enkelband. Delbrouck ging ervan uit dat de Rotterdamse de zitting zou bijwonen.