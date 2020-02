Jeroen van der Boom volgde interviewcursussen voor talkshow

„Cursussen interviewen, begeleiding van de beste coaches en vooral mezelf opnieuw uitvinden en tegenkomen. Maar dit is wat ik wil op tv. Het roer voor mezelf moest om”, aldus Jeroen. „Mijn dank gaat uit vooral naar de bijzondere gasten die we op een andere manier gaan zien en aan de mensen die pal achter me stonden tijdens deze productie.”

Eerder maandag werd bekend dat SBS6 Jeroen in het diepe gooit met zijn eigen praatprogramma. Net als in het legendarische programma In de hoofdrol ontvangt de presentator en zanger per aflevering steeds één bekende gast die hij vervolgens in het zonnetje zet. Onder anderen Rachel Hazes, Martien Meiland en Sylvie Meis komen langs.