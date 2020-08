Fred van Leer gaat Drag Race Holland presenteren

De Nederlandse versie is vanaf 18 september te zien op Videoland. Het programma, een talentenjacht voor dragqueens, is sinds 2009 op televisie. Na een Thaise versie wordt Drag Race Holland de tweede niet-Engelstalige versie.

„Ik kan het nog steeds niet geloven dat ik Drag Race Holland mag presenteren met de zegen van RuPaul! Wat een droom!”, schreeuwt Fred het uit. „Dit programma is alles waar ik in geloof en voor sta! Het draait om charisma, uniciteit, lef en talent en ik verheug me nu al enorm op alle fantastische creaties die we van de queens gaan zien op de runway, de lip sync battles en alle uitdagingen die we voor ze bedacht hebben. Tegen de queens wil ik alvast zeggen: ’You’d better work, bitch! Good luck and don’t fuck it up!’”

RuPaul, zelf een bekende dragqueen is de bedenker en de presentator van de originele show. Hierin vertolkt hij ook een juryrol. Het programma won door de jaren heen diverse Emmy Awards.