Verrassende carrièrewending Bassie en Adriaan

Volgens hun woordvoerder is besloten tot de lancering na vele verzoeken van fans. Liefhebbers van het duo kunnen zelf ook kreten aandragen die zij zelf graag op de kleding zouden willen zien. Het is de bedoeling dat het assortiment in 2020 wordt uitgebreid. De truien zijn zowel in kinder- als volwassen maten verkrijgbaar via de website van Bassie en Adriaan. De kledinglijn is ontwikkeld in samenwerking met twee Haagse bedrijven, The Cotton Express B.V en Key Merchandise.

De broers Bas (nu 84) en Aad (77) van Toor braken in de jaren zestig door als acrobatenduo The Crocksons. Vervolgens ging ze als Bassie & Adriaan verder. De twee waren 35 jaar lang te zien in een groot aantal televisieseries, die nu nog te zien zijn via online streamingsdiensten als Videoland.