Crande, Cyrus en Del Rey brengen titelsong Charlie’s Angels uit

Het is de tweede maal dat Cyrus en Grande samen zingen; in 2015 maakten zij al een cover van het nummer Don’t dream it’s over van Crowded House. Zij voerden het lied live uit tijdens het benefietconcert na de aanslag in Manchester na een optreden van Grande.

In de nieuwe film worden de ’Angels’ gespeeld door Kristen Stewart, Naomi Scott en Ella Balinska. Andere rollen zijn er voor Patrick Stewart, Sam Claflin en Djimon Hounsou. De film komt half november uit.