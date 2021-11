Advocaat Jussie Smollett: ’Hij is juist het slachtoffer’

„Onze cliënt is een echt slachtoffer van een echt misdrijf. De twee broers die Smollett hebben overvallen deden dat omdat ze hem niet mochten. De cheque die hij aan hen uitschreef voor ruim 3000 euro was bedoeld voor training zodat mijn cliënt zich kon voorbereiden op een aankomende videoclip. Het was absoluut geen bedrag om een geënsceneerde overval te financieren, zoals de aanklagers doen overkomen”, aldus Nenye Uche, Smolletts advocaat. Volgens Uche was er ook een derde persoon aanwezig die Smollett zou hebben aangevallen.

De acteur kwam vergezeld door zijn moeder en andere familieleden naar de rechtbank. Twaalf juryleden en drie reserves werden door de rechtbank ingezworen, zij zullen uiteindelijk over Smolletts lot bepalen. Rechter James Linn verwacht dat de zaak een week in beslag zal nemen. Camera’s waren niet toegestaan in de zaal en ook was er geen live-stream om het geheel virtueel te volgen. Het is nog niet bekend of Smollett zelf gaat getuigen, al is het wel zeker dat de twee broers die hem overvallen zouden hebben beide een getuigenis gaan afleggen. Juryleden krijgen daarnaast videobeelden te zien van tenminste twaalf beveiligingscamera’s die bij de plek hangen waar Smollett beweerd te zijn belaagd.

Smollett werd in eerste instantie aangeklaagd voor het doen van een valse aangifte en het verstrekken van foutieve informatie, maar niet lang daarna werden alle beschuldigingen ingetrokken. De stad Chicago startte daarop een onderzoek naar oorspronkelijke aanklager Kim Foxx en stelde een speciale nieuwe aanklager aan om de zaak nog eens door te nemen. Die concludeerde dat er fouten waren gemaakt en dat de acteur aangeklaagd moest worden voor het verstoren van de openbare orde.

Als hij schuldig wordt bevonden, kan Smollett een gevangenisstraf van één tot drie jaar opgelegd krijgen. Amerikaanse media stellen echter dat hij waarschijnlijk hooguit een voorwaardelijke straf zal krijgen omdat hij geen strafblad heeft.