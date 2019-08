Getrouwde Romee Strijd wacht nog steeds op huwelijksaanzoek

„We willen een intieme, kleine bruiloft met enkel familie en vrienden”, omschrijft het topmodel haar ideale huwelijksdag. „Natuurlijk komt er ook een feest met meer genodigden, maar de ceremonie zelf wordt klein”, vult Laurens, zoon van EO-presentator Bert van Leeuwen, aan. Romee droomt van een bruiloft „op een warme plek, een eiland, ergens in Europa.”

Het duo, dat samen de wereld over reist voor het modellenwerk van Romee, trouwde vorig jaar omdat een officiële status „gewoon fijn is” voor hun samenwerking. Meteen gaven de twee aan dat hun droombruiloft nog moet komen.

Kinderen

Wanneer het zover is, is nog steeds de grote vraag. „Ik moet dé vraag nog stellen”, verklapt Laurens. „Ik moet de juiste timing vinden.”

Aan hun toekomstplannen ligt het niet. Romee en Laurens dromen van een groot gezin, met drie of vier kinderen. „Maar je weet nooit hoe het loopt. Je weet niet of je kinderen kunt krijgen en hoeveel en hoe een zwangerschap verloopt”, relativeert het Victoria’s Secret-model. „En je weet niet hoe je kinderen zijn. Misschien is de eerste een huilbaby en wil je daarna niet meer.”