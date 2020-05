Cultuur in actie! op ’digitaal Malieveld’

Voor veel kunstenaars, artiesten, culturele bedrijven en zzp’ers zijn de steunmaatregelen van het kabinet die tot nu toe zijn geboden onvoldoende en met deze actie probeert de sector dat onder de aandacht te brengen. Van 30 mei tot en met 5 juni, 12 uur per dag, worden geluiden uit de sector verzameld die samen één luide stem vormen.

De cabaretier, de geluidsontwerper, de cateraar, de festivalprogrammeur, de beveiliger, de zangeres van het levenslied, de penningmeester van de fanfare, de regisseur, de violist; een voor een vertellen ze aan Nederland met hoeveel mensen ze hun werk doen en wat hun vak zo mooi, maar vooral ook noodzakelijk maakt. Daarnaast wordt het publiek uitgenodigd om (video)boodschappen te sturen waarin men vertelt wat voor hen de waarde van cultuur is.

Met een speciale teller wordt bijgehouden hoeveel mensen met hun achterban uiteindelijk op het ‘digitale Malieveld’ staan. Met als doel: ’bredere financiële ondersteuning vanuit de politiek én zorgen voor bewustwording dat cultuur geen vrije tijd is, maar van levensbelang’.

Bekende Nederlanders

De presentatie ligt zeven dagen lang in handen van 21 bekende Nederlanders waaronder Paul de Leeuw, Daphne Bunskoek, Twan Huys, Irene Moors, Richard Groenendijk, Clairy Polak, Jörgen Raymann, Hanneke Groenteman en Marlijn Weerdenburg. Daarnaast laten artiesten als Claudia de Breij, Diederik Ebbinge, Dominic Seldis, Mylou Frencken, Bastiaan Ragas, Huub Stapel, Joost Spijkers en Angela Schijf hun stem horen.

Cultuur in Actie! is een initiatief van Marc Pos (producent van o.a. Het Geheim van de Meester en Kerst Muziekgala en regisseur van Maestro en Eurovision Songfestival), Johanna ter Steege (actrice in o.a. De Beentjes van Sint Hildegard en Hanna van Hendrik), Peter Herens (Ideeoloog o.a. PandaDroom, De WNF Rangerclub en 30 minuten bewegen) en Jan Kuiper (gitarist en yogi). Alle betrokkenen aan deze actie werken geheel belangeloos mee.

Cultuur in Actie! vindt plaats in DeFabrique in Utrecht en is vanaf 30 mei te volgen via een live stream op www.cultuurinactie.nl.