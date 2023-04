AI-lied met nagebootste stemmen Drake en The Weeknd verwijderd

The Weeknd Ⓒ ANP/HH

Een track die door AI, oftewel met behulp van kunstmatige intelligentie, stemmen van Drake en The Weeknd combineert, is op last van hun platenmaatschappij van streamingplatforms als YouTube en Apple Music verwijderd. Het nummer was al meer dan 600.000 keer beluisterd op Spotify.