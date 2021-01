Stekker uit realityshow na klachten PETA

In The Pack reisden twaalf honden en hun baasjes de wereld over om opdrachten uit te voeren. De viervoeters moesten daarbij onder meer geurproeven doen, maar ook meer fysieke inspanningen leveren. De show werd gepresenteerd door skiester Lindsay Vonn en haar hond Lucy.

Vorige maand legde The Wrap de hand op beelden die uit de show waren geknipt, waarin honden in potentieel gevaarlijke situaties te zien waren. Zo werden de viervoeters tijdens de opnames in een harnas aan hun abseilende baasjes vastgebonden.

PETA reageerde met een statement waarin onder meer stond: „Het lijkt erop dat deze clip de uitzending niet heeft gehaald omdat de producenten weten dat de hond niet enthousiast of blij was, maar gestrest. Deze oude hond zou lekker op de bank moeten liggen, en niet in een gevaarlijke situatie geplaatst moeten worden om de kijkcijfers op te krikken. Geen hond zou ervoor kiezen om onderdeel te zijn van deze ’pack’.”