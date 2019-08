William en Catherine vliegen met budgetmaatschappij

De Britse prins en zijn gezin vlogen met de goedkope luchtvaartmaatschappij Flybe van Norwich International Airport naar Aberdeen. Volgens The Sun waren ze voor het hele gezin 365 pond (omgerekend 402 euro) kwijt, een schijntje vergeleken met de 20.000 pond die het Harry en Meghan per keer kost om een privéjet te huren.

Die twee lagen onlangs onder vuur omdat ze vier keer in elf dagen tijd vlogen met een privévliegtuig. Volgens vrienden van de voormalige actrice zouden ze hiertoe gedwongen zijn - ze zouden geen commerciële vluchten kunnen krijgen vanwege het ’veiligheidsrisico’.

Op foto’s is te zien hoe prins William met vier tassen in zijn hand over de landingsbaan sjouwt, met in zijn kielzog prins George (6) en de vierjarige prinses Charlotte. Catherine volgt met prins Louis (1) op haar arm. Ook oppas Maria Borrallo reisde mee. In Balmoral werd het gezelschap opgewacht door twee zwarte Range Rovers, die hen naar Balmoral brachten.

„Eerder tijdens de vlucht had ik het gevoel dat er iemand in het vliegtuig was gestapt die ik zou herkennen - maar ik dacht dat het gewoon een voetballer was”, vertelt een passagier op dezelfde vlucht aan de krant. „Plotseling stonden Will, Catherine en de kinderen allemaal op en vertrokken. Ze werden door niemand lastiggevallen toen ze uit het vliegtuig stapten. Ze leken gewoon een familie die samen reisde.”

Ze voegt eraan toe: „Niemand zag ze ook in het vliegtuig stappen. Het was verbazingwekkend hoe ze het deden - ze moeten rustig zijn aangekomen, nadat de mensen al op hun plaats zaten. Ik kon mijn ogen niet geloven. Je verwacht niet dat je royals ziet op een budgetvliegtuig.”

