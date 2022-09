Nick Cannon koopt huis voor moeder van zijn negende kind

Volgens Cannon was een huis kopen voor De La Rosa en zijn tweeling, Zion en Zillion, „het minste dat hij kon doen.” In juni werd bekend dat Cannon voor de negende keer vader wordt. Sindsdien heeft de presentator er geen gras over laten groeien, want eind augustus kondigde hij aan dat ook zijn tiende kind onderweg is. Dat tiende kind krijgt hij met Brittany Bell, met wie hij al twee kinderen heeft.

Cannon werd in juni nog voor de achtste keer vader toen zoon Legendary ter wereld kwam. Het jongetje is zijn eerste met Bre Tiesi. In 2011 werd Cannon voor het eerst vader toen hij tweeling Moroccan en Monroe verwelkomde met zangeres Mariah Carey. Enkele weken na de geboorte van de tweeling die Cannon met De La Rosa kreeg, werd nog een zoon geboren. Dat jongetje, dat de presentator verwekte met Alyssa Scott, overleed vijf maanden later aan een hersentumor.