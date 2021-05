EOTB-Lesley wil zoveel mogelijk seks hebben

Na het bed te hebben gedeeld met Keanu, een geheimzinnig moment in de badkamer met Dusty en een kwartet met beide heren en Imke, is haar huidhonger nog niet gestild. Ze wil vooral tijdens haar verblijf inzetten op lust. „Ik ben waarschijnlijk het schoolvoorbeeld van ’stille wateren, diepe gronden’. Ik zie er heel braaf uit, maar ik heb een ondeugend kantje. En daar maak ik ook geen geheim van: ik hou van seks”, lacht de Nederlandse. „Waarom zou ik daarover liegen? Als mensen mij niet respecteren zoals ik ben, hebben ze geen plaats in mijn leven”, vertelt ze aan HLN.

Ze mag dan vrij zorgeloos overkomen in Ex on the Beach: Double Dutch, maar ze zegt dat ze zich wel druk maakte over wat voor reacties ze zou krijgen. Lesley legt daarover uit: „Wat mijn familie en vrienden over me denken vind ik erg belangrijk. Mijn mama is enkele jaren geleden gestorven , maar ik heb wel het geluk dat ik een heel lieve en begripvolle papa heb. Toen ik hem vertelde dat ik meermaals seks had gehad tijdens ’Ex on the Beach: Double Dutch’ was hij daar niet boos om of zoiets. Al wil hij niet naar de afleveringen kijken. Dat snap ik wel.”

„Ik had verwacht dat het publiek wel een heel negatief beeld over me zou hebben”, gaat Lesley verder. „Maar dat valt bijzonder goed mee. Natuurlijk zijn er mensen die me uitschelden voor slet, maar ze zijn in de minderheid. Het raakt me ook niet. ’Slet’ is een woord om iemand mee aan te duiden die met meerdere mensen seks heeft. Ik zie dat niet als iets negatiefs, het is gewoon zo”, aldus Lesley.