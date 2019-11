Bas Muijs wordt weer vader

Bas liet in de uitzending de hartslag horen van zijn aankomende dochtertje. „Mijn vriendin is in verwachting, ik word voor de derde keer vader. Gaaf hè”, zei de dj na het geluidsfragment. Het tweetal heeft al een meisje, Emma (4), en een jongen, Daan (2). „Het was zo leuk om te horen. De oudste is een meisje, de tweede een jongen en de derde... wordt weer een meisje.”

Met de baby gaat het goed, maar Sabine heeft het soms wel zwaar met de zwangerschap. „Ze heeft namelijk al een behoorlijk buikje’, vertelde Bas. „Dan ligt ze op de bank en kan ze weinig. Maar dan race ik in en rond het huis om alles te regelen. Ik ben ontzettend blij dat ik dat kan doen.”