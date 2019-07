Patrick Watson in augustus in Paradiso

Watson staat bekend om zijn georkestreerde indiepop, wat hij combineert met folk. In 2003 verscheen zijn debuutalbum Just another ordinary day. Zijn laatste album verscheen in 2015. Daarna bracht hij nog wel twee singles uit, Melody Noir en Mélancolie.

In november speelde Watson voor het laatst in Nederland. Toen gaf hij een show in de grote zaal van Paradiso. Kaarten voor zijn show in augustus zijn vanaf vrijdag te koop.