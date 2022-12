Toekomst TV Monument nog niet duidelijk na dood Han Peekel

Ⓒ Brunopress

Het is nog niet duidelijk wat er met het programma TV Monument gaat gebeuren nu presentator Han Peekel is overleden. Een woordvoerder van Omroep MAX laat desgevraagd weten het een dag na de dood van de televisiemaker nog te vroeg te vinden om daar uitspraken over te doen.