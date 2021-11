Marthe van K3 heeft corona: finale K2 zoekt K3 gaat door

De studio heeft echter al sinds het begin van de liveshows rekening gehouden met het scenario dat iemand corona krijgt. „Dus er is een noodplan dat nu in werking zal treden”, vertelt hij aan de Gazet van Antwerpen. „De show gaat gewoon door en de besmetting van Marthe zal geen invloed hebben op de verkiezing. Het programma zal er alleen visueel een beetje anders uitzien.”

Hoewel de uitzendingen in Nederland later begonnen, is de finaleshow komende zondag zowel in Nederland als in België te zien. In België zijn de laatste finalisten al bekend bij het grote publiek; in Nederland wordt vrijdagavond bekend wie er zondag nog kans maken om de nieuwe K3 te worden.