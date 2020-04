Dries Roelvink maakt documentaire over coronacrisis

Door de coronacrisis kan de zanger momenteel niet optreden. Om zichzelf toch bezig te houden, gaat Roelvink de komende dagen met verschillende ondernemers in Amsterdam het gesprek aan.

„Ik heb interviews gepland met een restauranthouder, een fysiotherapeut, een slager, de eigenaar van Escape (nachtclub, red.)”, vertelt Roelvink aan Sven Kockelmann in het radioprogramma 1 op 1. „Daar praat ik mee om te vragen hoe deze ondernemers zich redden of niet redden tijdens deze crisis.”

Het is onduidelijk wanneer de zanger weer zelf het podium op mag. „Dat heeft heel erg te maken in welke mate we het virus onder de knie krijgen”, vertelt hoogleraar Harald Benink.