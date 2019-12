William en Catherine hebben kerstboom al staan

De hertogin zei tegen Roger Brill, de eigenaar van het landgoed, dat ze een Nordmann-spar hebben waar de cadeautjes van kinderen George, Charlotte en Louis onder liggen. „Het was een eer om haar hier te hebben. We kletsen over hoe lang de boerderij al bestaat en ze vroeg me naar de verschillende types kerstbomen. Ze zei dat zij een Nordmann-spar hebben omdat daar de naalden niet van uitvallen”, vertelde hij aan Hello!

William en Catherine vieren kerstmis bij koningin Elizabeth op landgoed Sandringham. Broer Harry en zijn vrouw Meghan zijn niet van de partij. Het koppel viert de feestdagen eenvoudiger met Meghans moeder Doria Ragland.