’Dawn FM’: Weeknd’s Wachtmuziek voor het vagevuur

Wat wordt dé plaat van 2022?

De eerste klap is een daalder waard, zal The Weeknd gedacht hebben. Van zijn hand verschijnt vandaag meteen een van de grotere releases van misschien wel het jaar. Wat de rest van 2022 ons in popmuzikaal opzicht gaat brengen is deels bekend, deels niet. Waar mogen we ons allemaal op verheugen?