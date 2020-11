FADOPelos2 wil fado aan de man brengen in Nederland

,,Dit is niet zomaar een genre”, aldus Tiago Lageira en Iris Feijen. Ⓒ Foto Dion Bierdrager

Bart Wijlaars Dat Iris Feijen en Tiago Lageira deze zomer samen tv-talentenjacht We want more (en de bijbehorende 100.000 euro) wonnen was opmerkelijk. Want wat heeft Nederland nou met fado? Dat is precies wat de zangeres uit Schagen en de geboren Portugese gitarist willen onderzoeken op bijvoorbeeld nieuw mini-album Sei de um Rio.