’Minnaressen’ Dr. Dre moeten getuigen in scheidingszaak

Young wil van de dames weten of zij dure cadeaus hebben gekregen van de rapper, die dan zouden zijn betaald van hun gezamenlijke rekening. Zij beweert dat Dre de drie vrouwen heeft overladen met dure giften. Een van hen zou in 2019 zonder hypotheek een huis van ruim twee miljoen dollar hebben gekocht. Young wil dat de vrouw onder ede verklaart of ze dat onderkomen van de muziekproducent heeft gekregen.

Dr. Dre en Nicole maakten afgelopen voorjaar bekend dat ze na 24 jaar huwelijk gaan scheiden. De rapper heeft met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre een vermogen van zo’n 820 miljoen dollar opgebouwd. Nicole zou daar de helft van eisen. Tot de scheiding rond is, betaalt Dr. Dre voor het levensonderhoud van zijn ex en haar moeder. plus bijna drie ton per maand aan alimentatie. Zij wilde dat verhogen tot twee miljoen per maand, maar dat heeft de muzikant geweigerd. Wel zegde hij haar eerder dit jaar eenmalig een extraatje van 2 miljoen dollar toe.

De advocaat van de drie ’minnaressen’ had eerder geweigerd hen te laten getuigen, omdat zij geen kennis hebben van de huwelijkse voorwaarden waar de rechtszaak om draait. De rechter oordeelde dat zij wél mogelijk relevante informatie hebben over financiële handel en wandel van Dr. Dre. Het juridische team van Nicole Young mag hen daarom alleen daar vragen over stellen in de rechtszaak. Wanneer die van start gaat, is nog niet bekend.