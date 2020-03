MAFS-koppel alsnog uit elkaar

Zo schrijft ze: „Rijkdom = in je zoektocht naar de ware liefde, echte vriendschap vinden! Jammer genoeg zijn Ferry en ik niet meer als stel bij elkaar, maar gaan we verder als goede vrienden.”

Toch heeft José geen spijt van het experiment. „ Het was een avontuur om nooit meer te vergeten, wat ben ik blij dat ik dit heb mogen meemaken en hierbij de warme en onmisbare support van mijn kinderen, lieve familie, goede vrienden en fijne collega's had! Dank je wel allemaal!”

Ferry en José besloten tijdens het programma niet verder met elkaar te gaan. Later maakte Ferry bij Jinek bekend dat er toch een vonk was overgesprongen. We zijn gescheiden, maar wél aan het daten. Ik ben hartstikke verliefd”, zei Ferry destijds. „We zien wel waar het schip strandt. We hebben het in ieder geval onwijs gezellig met elkaar.”