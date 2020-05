Dochter ’viert’ trouwdag Marco en Leontine Borsato

Bij een trouwfoto van haar ouders schrijft Jada op Instagram: „22 jaar. Voor altijd een team.” Maar wel een team dat in scheiding ligt en vooralsnog niet is teruggekomen op hun beslissing. De situatie is onveranderd gebleven, bevestigt een woordvoerster van de zanger aan het ANP.

Ⓒ Instagram Jada Borsato

Marco en Leontine maakten in februari bekend uit elkaar te zijn. Al langer gingen er geruchten over huwelijksproblemen. Privé onthulde vorig jaar oktober als eerste de affaire die Borsato had met pianiste Iris Hond.

Burn-out

De scheve schaats zou Borsato in 2009 hebben gereden in tijden van het faillissement van The Entertainment Group, de productiemaatschappij waarvan de zanger mede-eigenaar was. Al meldden bronnen aan Privé dat deze affaire veel langer heeft geduurd.

Kort voordat het nieuws van de relatiebreuk bekend werd, liet de zanger weten te kampen met een burn-out. „De impact van alles wat er de laatste jaren is gebeurd, heb ik toch niet in zijn geheel verwerkt. Ik heb langere tijd nodig om me weer helemaal op te laden voordat ik er weer vol voor kan gaan”, zei hij toen.