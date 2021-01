’Relatie Ben Affleck en Ana De Armas voorbij’

Ana De Armas, binnenkort te zien in de Bond-film No Time To Die, zou niet kunnen aarden in Los Angeles, terwijl Affleck daar wel wil blijven wonen vanwege zijn kinderen. Dit spanningsveld maakte de relatie heel ingewikkeld, stellen de ingewijden.

Eerder kwamen berichten naar buiten dat Affleck (48) en De Armas (32) zelfs plannen maakten om zich te gaan verloven. De acteurs leerden elkaar eind 2019 kennen op de set van de film Deep Water.