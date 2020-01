Shania Twain in diepe depressie na einde eerste huwelijk

De twee leerden elkaar dan ook onder nare omstandigheden kennen, vertelt ze in AARP Magazine. Thiébaut was destijds getrouwd met een van de beste vriendinnen van Twain, en hij moest haar het nieuws vertellen dat deze Marie-Anne een affaire had met de man van de zangeres, Mutt Lange.

Twain kwam daardoor in een diepe depressie terecht, vertelt ze. „Er waren dagen dat het me niet zoveel uitmaakte of er nog een morgen zou zijn. Het voelde alsof ik drijfzand was ingelopen. Ik was totaal in paniek. Maar ik heb daar uiteindelijk een weg uit gevonden.”

De steun die Twain en Thiébaud elkaar boden in die tijd sloeg na een jaar om in romantiek. De twee verloofden zich in 2010 en trouwden het jaar erop. Terugblikkend op het vreemdgaan van hun exen en alles wat daarop volgde zegt de zangeres nu: „Het was een zooitje. Maar een prachtig zooitje.”