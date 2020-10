’Andrew niet welkom bij kerstdiner Queen’

Indien de maatregelen met Kerstmis nog altijd van kracht zijn zal het kerstdiner in het Britse koningshuis aanzienlijk kleiner worden gevierd. Verwacht wordt dat enkel prins Philip, prins Charles, Camilla, prins William en Catherine aan zullen schuiven. De kinderen van William en Catherine gaan naar verwachting niet mee.

Andrew wordt dus, net als Harry en Meghan, niet verwacht bij de feestelijkheden. De Sussexes maakten deze keuze echter zelf, zij verwachten pas weer met Nieuwjaar in het land te zijn. „De koningin houdt zich aan de regel van zes, maar is wel van plan Kerstmis met haar familie te vieren”, laat een bron aan The Sun weten.

Buckingham Palace laat weten dat het nog te vroeg is om te bevestigen wie de feestdagen met de koningin zullen doorbrengen, maar dat ’alle plannen in lijn zullen zijn met de maatregelen van dat moment’.