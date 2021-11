Kim Kardashian hand in hand gespot met Pete Davidson

Sterren

Jay-Z vereerd met plekje in Rock & Roll Hall of Fame

Jay-Z noemt het ’een ongelooflijke eer’ dat hij dit jaar is opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Tijdens een officiële ceremonie werd de artiest zaterdag, net als Tina Turner, Foo Fighters, Carole King, The Go-Go’s en Todd Rundgren, toegevoegd aan de collectie van het museum voor popgeschie...