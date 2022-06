Eros Ramazzotti in februari 2023 naar Ziggo Dome

Premium Entertainment

Is dit de reden van Eros Ramazzotti’s scheiding?

Je mag dan wel De god van de liefde heten en over de hele wereld vrouwelijke fans in katzwijm brengen, een huwelijk in stand houden is nog een kunst apart. Daar is hartenbreker EROS RAMAZZOTTI (55) wel achter nu hij voor de tweede keer, en enigszins onverwacht, een scheiding moet aankondigen!