Medewerker spin-off Bridgerton ontslagen om pestgedrag

De streamingdienst zou hebben bevestigd dat Arrowsmith niet langer aan de serie werkt. Op de set zou sprake zijn geweest van pestgedrag. „Er zijn verschillende problemen geweest op de set en een paar crewleden hebben hun zorgen geuit over een aantal verschillende incidenten”, aldus een bron tegen de krant. Er zou een speciaal meldpunt in het leven zijn geroepen waarbij medewerkers hun zorgen en incidenten konden melden.

Arrowsmith, die eerder werkte voor shows als Doctor Who en Cold Feet, was verantwoordelijk voor het ontwerp van de set. De spin-off vertelt over de vroegere levens van de hoofdpersonen, voor Bridgerton. Het verschijnt naar verwachting begin 2023.

Het populaire kostuumdrama Bridgerton is gebaseerd op een boekenreeks van Julia Quinn en gaat over weduwe Bridgerton en haar acht kinderen, die ieder hun grote liefde vinden in de hogere kringen van het negentiende-eeuwse Londen.