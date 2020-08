Guus Meeuwis krijgt fonteinenshow in Efteling

Guus Meeuwis Ⓒ ANP/HH

Het is 25 jaar geleden sinds Guus Meeuwis doorbrak met Het is een nacht en dat vraagt om een groots feest, vindt de Efteling. Daarom krijgt de Brabantse zanger van de Efteling, namens heel Brabant, een fonteinenshow in het pretpark.