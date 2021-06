KRO-NCRV: Verbod regenboogvlaggen is schandalig

KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum deelde zondagochtend op Schiphol in alle vroegte regenboogvlaggen en -zweetbandjes uit aan Oranjefans die op weg waren naar Hongarije. Bezoekers van de fanzone van de KNVB in Boedapest hebben die in aanloop naar de achtste finale van Oranje op het EK tegen Tsjechië weer moeten inleveren.

„Dat UEFA het Oranjelegioen verbiedt om regenboogvlaggen mee het stadion in te nemen vinden wij schandalig! Laten we met elkaar deze belangrijke boodschap omarmen #liefdeisvooriedereen”, laat een woordvoerder van de KRO-NCRV weten.

Hongarije voerde onlangs een wet in die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen bij jongeren verbiedt. Daarop is alom kritiek

Gaykrant

De Gaykrant gaat zelfs actie ondernemen tegen de UEFA naar aanleiding van de beslissing „Het is een absurde beslissing, te zot voor woorden”, vertelt de voorzitter van bestuur, Paul Hofman, vlak voordat het verbod weer teruggedraaid werd. „De vrijheid van meningsuiting wordt ernstig beperkt. Europa zou het boegbeeld van tolerantie en acceptatie moeten zijn voor de rest van de wereld, dat laat de UEFA nu ernstig zitten.” Hoe de acties van de Gaykrant eruit gaan zien, is nog niet bekend. Daarover wordt nog gesproken.

Hofman wil om de tafel met belangenverenigingen zoals het COC Nederland. COC-voorzitter Astrid Oosenbrug noemt het ’uitermate teleurstellend’ dat de UEFA ’buigt voor de druk van Orbán’, de premier van Hongarije. „Vorige week zei de UEFA nog achter de regenbooggemeenschap te staan, maar dit voelt als een klap in het gezicht. Je kunt niet de ene dag de boodschap achter de vlag steunen en de andere dag vlaggen in beslag nemen.

Winq

Ook Queer-magazine Winq vindt de beslissing van de UEFA om regenboogvlaggen te verbieden tijdens de EK-wedstrijd tussen Nederland en Tsjechië ’laf’ en ’hypocriet’. „Deze beslissing is niet alleen laf, maar ook flink hypocriet. Twee jaar terug voer de UEFA nog mee in de Canal Parade tijdens Pride Amsterdam met een speciale EK-boot, maar nu er echt iets op het spel staat, is de regenboogvlag blijkbaar ineens te politiek”, aldus chef redactie Martijn Kamphorst.

Fans van het Nederlands elftal namen zondag regenboogvlaggen mee naar Boedapest uit protest tegen een onlangs ingevoerde antihomowet. Zondagmiddag maakte de UEFA bekend deze vlaggen in beslag te nemen, omdat er alleen vlaggen met de kleuren van het land toegestaan zouden zijn. Het verbod van de UEFA werd later op de middag weer ingetrokken.

„De UEFA heeft de Hongaarse voetbalbond eerder op de dag laten weten dat regenboogkleurige symbolen niet politiek zijn en dat, in overeenstemming met de Equal Game-campagne van de UEFA, die gericht is op het bestrijden van elke vorm van discriminatie, ook tegen de LGBTQI+-gemeenschap, dergelijke vlaggen zullen worden toegestaan in de stadion”, aldus de UEFA. „De UEFA wil duidelijk maken dat zij geen regenboogkleurige symbolen heeft verbannen uit de fanzone in Boedapest en dat de fanzone onder de verantwoordelijkheid van de lokale autoriteiten valt. De UEFA zou zo’n symbool zeer welkom heten in de fanzone.”