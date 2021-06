Tom Jones: ik ben te oud om slipjes toegeworpen te krijgen

Jones, die maandag zijn verjaardag vierde, heeft afscheid genomen van zijn imago als ’sex bomb’. „Ik concentreer me nu vooral op zijn zang in plaats van mijn uiterlijk. Strakke broeken, diep uitgesneden overhemden, mensen die dingen naar me gooien...die tijd is geweest en dat is prima. Ik kan nu toch niet meer een podium oplopen en roepen dat ik ’Mister Macho’ ben, terwijl ik dat allang niet meer ben? Geen gekkigheid meer voor mij, al moet ik zeggen dat ik me ook geen 81 voel”, aldus Jones.

Hij vervolgt: „Ik voel me nog steeds goed, heb nog een gezond lijf en een stevig stel benen. Dus ik kan nog wel eventjes door. Zolang als het kan ga ik door met optreden. Ik kan niet wachten om weer live shows te doen, daar kijk ik echt naar uit. Heerlijk om weer te kunnen optreden voor een grote groep mensen, want wat stelt een show nou voor zonder publiek?”