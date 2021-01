ZIEN: De trailer van Mocro Maffia seizoen 3

Het meest opvallende is misschien wel dat het erop lijkt dat ’Mo de Show (Bilal Wahib) tóch in de serie te zien is, terwijl hij in het vorige seizoen werd doodgeschoten door ’Taxi’ (Illias Ojja).

Ondanks wat vertraging met de opnames door de coronapandemie zijn de makers er toch in geslaagd een nieuw seizoen over de oorlog tussen ’Potlood’ en ’De Paus’, terwijl ’Adil’ in de gevangenis is beland.

Wie verwacht lekker te kunnen bingewatchen heeft pech: de afleveringen zullen per week worden gelanceerd. Vanaf 29 januari is Mocro Maffia te zien op Videoland.