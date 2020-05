Hanna Verboom vorig jaar in het geheim getrouwd

„Een jaar geleden zeiden we ja tegen elkaar, bijna niemand wist het”, schrijft Verboom op Instagram. „Ik was acht maanden zwanger en had net een van de heftigste tijden in mijn leven achter de rug. Ik was erg ziek geworden en er was veel onzeker, of het met mij goed zou komen en hoe het met Sara was.”

De actrice wilde eigenlijk een grootse bruiloft maar het werd uiteindelijk een ’heel klein en intiem’ feest. „Zo vlak voordat ons meisje kwam omdat we voelden dat dit belangrijk was. De dag was magisch, onvergetelijk, in de tuin met enkel familie en getuigen. We vierden de liefde tot diep in de nacht.”

Groots gevierd

Het koppel is van plan om de bruiloft nog een keer over te doen. „Door corona moeten we nog een jaartje wachten, maar dan zal onze ja groots gevierd worden. Dan vieren we het leven, met al haar verassingen, verdriet en vreugde en die liefde die zo glorieus alles overwint.”