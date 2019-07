Reboot horrorfilm Saw komt eerder uit

De film is de negende uit de reeks over Jigsaw, een seriemoordenaar die zijn slachtoffers op de proef stelt door hen puzzels te laten oplossen of spelletjes te laten spelen, wat meestal tot huiveringwekkende martelpraktijken leidt.

In de nieuwe film, die de werktitel The Organ Donor heeft, speelt Chris een detective die een aantal van Jigsaws misdaden onderzoekt. Samuel L. Jackson gaat zijn vader spelen en Max Minghella, bekend als Nick uit The Handmaid’s Tale, is gestrikt als politiepartner van het personage van Chris. De film wordt op dit moment opgenomen in Toronto.