Nicki Minaj aangeklaagd voor beschadigen en niet betalen sieraden

Minaj’s stylist Brett Alan Nelson had een contract getekend met de juwelier, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten. De handelaar in juwelen stemde ermee in de sieraden uit te lenen voor een optreden. Volgens hem zouden de sieraden binnen een week teruggestuurd worden en zou eventuele schade vergoed worden.

De stylist was er volgens de documenten niet in geslaagd om de 66 sieraden binnen de afgesproken tijd terug te sturen. Toen ze uiteindelijk binnen waren, bleek een paar oorbellen en een bladring beschadigd te zijn. Volgens een bron van TMZ waren alle sieraden echter op tijd geretourneerd en klaagde de sieradenverkoper na enige tijd over een ontbrekende steen. De schade van 26.236,50 dollar inclusief rente (ruim 24.500 euro), zou via facturen naar de stylist zijn verstuurd, maar niet betaald.

Volgens Jordan Siev, de advocaat van Minaj, is er geen enkel bewijs dat een van de sieraden in kwestie door de Amerikaanse is beschadigd. „Deze rechtszaak lijkt niets meer te zijn dan een gewone verzekeringsclaim van de juwelier om publiciteit voor zichzelf te genereren en een betaling af te dwingen waar ze geen recht op hebben. We zullen de rechtszaak krachtig verdedigen.”