Premium Het beste van De Telegraaf

Joke Bruijs krijgt onverwachte diagnose: ’Niet te voorspellen hoe het verder gaat’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Ⓒ Foward Media

Joke Bruijs (71) zette afgelopen oktober plotseling een punt achter haar imposante carrière. In haar laatste grote interview verklaarde ze tegenover Privé dat het ’mooi was geweest’. Nu blijkt dat er achter dat stille vertrek een veel verdrietiger reden zit. „Als gevolg van een beperking, heb ik last van mijn geheugen.”