Catherine reikt Wimbledon-trofeeën uit

De Serviër Novak Djokovic ontving, na een historisch lange finale tegen de Zwitser Roger Federer, uit handen van Catherine de gouden winnaarstrofee. Het duurde wel even voordat de hertogin vanuit de Royal Box, waar ook haar man prins William zat, voor de prijsuitreiking mocht afdalen naar het heilige gras van Wimbledon. De partij tussen de twee heren duurde namelijk bijna vijf uur. In de allesbeslissende vijfde set moest er, bij een stand van 12-12, een tiebreak aan te pas komen waarin uiteindelijk Djokovic als winnaar uit de bus kwam.

Een dag eerder was Catherine, samen met haar eigen zus Pippa en schoonzus Meghan, de hertogin van Sussex, aanwezig bij de finale van het vrouwenenkelspel. Die duurde echter een stuk korter dan de mannenfinale. De partij tussen de Amerikaanse Serena Williams en de Roemeense Simona Halep was namelijk binnen een uur al beslist in het voordeel van de tennisster uit Roemenië.