Roemeense ex-prins verwacht kind

De aankondiging komt niet geheel toevallig op de internationale dag van ouders, die in Roemenië wordt gevierd als de Dag van het Kind. „Ik ben blij om met u de vreugde te delen dat mijn vrouw Alina Maria zwanger is van ons eerste kind, dat in november zal worden geboren”, luidt het op sociale media gedeelde bericht. „Beschermd door de liefde van ouders en familie, zal ons kind worden opgevoed met respect voor de voorouders en traditionele waarden, in de geest van liefde en verantwoordelijkheid voor het land, en in het geloof waarin ik werd gedoopt, zoals mijn grootvader koning Mihai.”

Nicolae van Roemenië, door de meeste Roemeense media nog aangeduid met prins, werd in augustus 2015 door zijn grootvader plotseling uit de theoretische lijn van troonopvolging gehaald en zijn titel ontnomen. Nicolae heeft nooit gehoord wat de precieze reden was, maar het paleis liet doorschemeren dat zijn moreel gedrag te wensen overliet. Hij had een buitenechtelijk kind verwekt, waarvan hij later, na een dna-proef, het vaderschap ook erkende.

Nicolae trouwde in oktober 2018 met Alina Maria Binder. Het paar onderneemt in Roemenië tal van publieke verplichtingen en de ex-prins geeft op uitnodiging ook geschiedenisles op scholen. Contact met zijn tante Margareta, sinds het overlijden van koning Mihai in 2017 hoofd van het koningshuis, is er niet.

Het Roemeense koningshuis regeert sinds 1947 niet meer maar wordt tegenwoordig gezien als een monarchie binnen een republiek, met officiële erkenning door regering en president en een rol in het openbare leven als moreel kompas van Roemenië.