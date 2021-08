Is Bill Clinton de oorzaak van Jeffrey Epsteins wangedrag?

Premium Buitenland

Joe Biden wordt richting moeras van Midden-Oosten getrokken

En weer dreigt een moderne Amerikaanse president zich in het moeras van het Midden-Oosten te begeven. Het is hun lot, of ze nu willen of niet. Joe Biden had Israël en de Palestijnen niet hoog op de agenda staan. Er is nog niet eens een nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Israël en de Israëlische premi...