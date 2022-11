Premium Het beste van De Telegraaf

Opnieuw moddergooien in gênante rechtszaak tussen gevallen rapartiest en ex-vriendin Lil Kleine vs. Jaimie Vaes: ’Alles is weg’

Door Frank Waals Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Wie dacht dat Gerda Smit het alleenrecht heeft op gedoe over broodroosters, blenders en waterkokers heeft het mis. Groot verschil met haar interview daarover in 2009, is dat Lil Kleine en Jaimie Vaes hun ruzie over de te verdelen spullen voor de rechter uitvechten. Op verzoek van die laatste was de zitting maandag ook nog eens openbaar, waardoor iedereen ervan kon meegenieten. Het werd een nogal gênante vertoning.