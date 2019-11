Twilight-acteur Kellan Lutz wordt vader

„HAPPY THANKSGIVING”, schreef de 34-jarige Kellan bij een foto van hem en Brittany terwijl ze een klein spijkerjasje vasthouden. „Zo veel om dankbaar voor te zijn dit jaar... en in 2020 nog veel meer. Zo trots op mijn vrouw Brittany en zo’n zin in het feit dat ons gezin straks bestaat uit drie + Koda.” Koda is de hond van het koppel.

In 2017 trouwden de twee op Thanksgiving. Ook toen zei Kellan al dat het zijn favoriete feestdag is. „Ik probeer elke dag dankbaar te zijn voor alles. Dit jaar is mijn beste jaar ooit en ik ben bijzonder dankbaar dat ik het avontuur van mijn leven mag aangaan met mijn beste vriendin en droomvrouw.”

Ⓒ Instagram