Ophef over ’Joodse’ nepneus Bradley Cooper in nieuwe film

Maestro vertelt het verhaal over de Joodse dirigent Leonard Bernstein. Om de gelijkenis met Bernstein te vergroten, kreeg Cooper, die de rol van de dirigent vertolkt, een nepneus opgeplakt. Dat schiet echter bij veel Joodse mensen in het verkeerde keelgat.

Op sociale media halen zij massaal uit naar die neus. Ze noemen het een karikatuur, „alsof alle Joden een grote neus hebben”. De neus van Cooper is zelfs letterlijk een overdrijving. Er worden foto’s naast elkaar geplaatst en dan is duidelijk te zien dat Coopers neus groter is dan die van Bernstein.

Kinderen

De kinderen van Leonard Bernstein hebben in ieder geval aangegeven dat ze geen enkel probleem hebben met Coopers nepneus. Bernstein had volgens zijn kinderen nou eenmaal „een mooie, grote neus”, zo schrijven ze op X. „Bradley koos ervoor om make-up te gebruiken om meer op hem te lijken, en daar zijn wij helemaal oké mee. We zijn er ook zeker van dat onze vader hier helemaal oké mee zou zijn geweest.” Ook delen Jamie, Alexander en Nina Bernstein dat het hun „hart breekt” om te zien dat anderen de intenties van Bradley Cooper in twijfel trekken.

Maestro is eind december op Netflix te zien.