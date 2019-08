Ontwerpster inauguratie-outfit Michelle Obama overleden

Isabel presenteerde haar eerste collectie in 1985, maar kreeg wereldwijde bekendheid toen Michelle Obama in haar design ten tonele verscheen. De toenmalige First Lady droeg een limoengroene jas met daaronder een jurk in dezelfde kleur. Het ensemble was gemaakt van wol en kant. Obama was lang voordat ze First Lady werd al fan van Toledo’s ontwerpen.

Isabel kwam als tiener vanuit Cuba naar New York om daar later een mode-opleiding te gaan volgen. Hoewel ze die niet afrondde, slaagde ze toch in haar vak. Ze creëerde haar eigen werkgebied en wist haar weg naar Hollywood-bekendheden te vinden. Zo droegen onder meer Demi Moore en Debra Messing haar creaties op de rode loper.