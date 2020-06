Na kritiek link met slavernij: Dixie Chicks voortaan The Chicks

De term werd gebruikt na de Amerikaanse burgeroorlog als bijnaam voor het zuiden en zuiderse cultuur. Al jaren was er kritiek op de naam van het trio, maar door de dood van George Floyd en de nasleep daarvan werd de discussie verder aangewakkerd. „We willen met dit moment meegaan”, aldus The Chicks over de keuze om de naam te veranderen.

Voor de zangeressen is het geen grote verandering. Door het gros van de fans worden ze al jaren The Chicks genoemd.