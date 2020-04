Felicity Huffman hoopt op comeback in 2021

Ⓒ Getty Images

Als het aan Felicity Huffman ligt, wordt 2021 het jaar waarin ze haar comeback als actrice maakt. Huffman raakte in 2019 in opspraak vanwege haar aandeel in het Amerikaanse studiefraudeschandaal, waarvoor ze 11 dagen de gevangenis in moest. De Desperate Housewives-actrice heeft het incident afgesloten en kijkt nu alleen nog maar vooruit. Dit meldt Entertainment Tonight.