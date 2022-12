Backstreet Boys-kerstspecial gecanceld na seksaanklacht Nick Carter

Kopieer naar clipboard

Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell, A.J. McLean en Nick Carter. Ⓒ ANP/HH

De American Broadcasting Company (ABC) heeft besloten A Very Backstreet Holiday, een kerstspecial van de Backstreet Boys, niet meer uit te zenden. ABC heeft daartoe besloten nadat Nick Carter werd beschuldigd van het seksueel mishandelen van een destijds 17-jarig meisje in 2001. Carter was toen zelf 20 jaar oud.