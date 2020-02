Ⓒ AvroTros

Horendol worden we zo langzamerhand van Wie is de Mol? De exit van zaterdagavond was verre van onvoorspelbaar, maar wie is dan die meestersaboteur? Met nog vijf verdachten in het spel, wordt het steeds lastiger er een peil op te trekken. Hebben de makers voor deze twintigste editie wellicht nog een bizarre plottwist bedacht?